Son Dakika Haberleri: Trabzon'da şiddetli sağanak
Son Dakika Güncel Trabzon'da şiddetli sağanak

Trabzon'da şiddetli sağanak

1 saat önce

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile bazı ilçelerde etkisini gösteren sağanak, Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere kara yollarında trafikte aksamalara yol açtı.

Trabzon'da şiddetli sağanak

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:13 Kaynak: AA
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