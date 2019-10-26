Trabzon'da şiddetli sağanak
1 saat önce
Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:13 Kaynak: AA
Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile bazı ilçelerde etkisini gösteren sağanak, Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere kara yollarında trafikte aksamalara yol açtı.
Rusya'dan Suriye'ye asker gönderen ABD'ye sert tepki: ABD'nin yaptığı haydutluktur Terör örgütü YPG'den Kamışlı'da şehir savaşı hazırlığı! Norveç'te PKK yandaşları, içinde bebek olan Türk ailenin otomobiline saldırdı Tel Abyad'da bomba yüklü motosiklet infilak etti: 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı