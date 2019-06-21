Son Dakika Haberleri: Trabzon'da şiddetli yağış
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Trabzon'da şiddetli yağış

52 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için bugün 'sarı alarm' vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım durdu.

Trabzon'da şiddetli yağış, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için bugün 'sarı alarm' vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım durdu.

Akçabat ilçesi Söğütlü meviinden şehir merkezi istikametine ve Yomra ilçesinden Rize istikametine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşım dururken, Yomra ilçesinde sahil yolu ulaşımı iç yoldan verilmeye başlandı. Polis ekipleri sürücüleri araçlarını güvenli bir bölgeye çekerek trafikte seyretmemeleri ve mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda sürücüleri uyarıyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Söğütlü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Güncel
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