Trabzon'da şiddetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için bugün 'sarı alarm' vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım durdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
'nün Trabzon
için bugün 'sarı alarm' vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu
'nda ulaşım durdu.
Akçabat ilçesi Söğütlü
meviinden şehir merkezi istikametine ve Yomra
ilçesinden Rize
istikametine Karadeniz Sahil Yolu
'nda oluşan aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşım dururken, Yomra ilçesinde sahil yolu ulaşımı iç yoldan verilmeye başlandı. Polis
ekipleri sürücüleri araçlarını güvenli bir bölgeye çekerek trafikte seyretmemeleri ve mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda sürücüleri uyarıyor. - TRABZON
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