Trabzon'da şiddetli yağış - Son Dakika

Trabzon'da şiddetli yağış

Trabzon'un Yomra, Sürmene, Köprübaşı ve Maçka ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Trabzon'un Yomra, Sürmene, Köprübaşı ve Maçka ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki

Yomra ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yomra-Özdil kara yolunda heyelan meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanması üzerine kısa sürede Karayolları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yomra Belediyesi, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yolu temizleyerek ulaşıma açmak üzere çalışmalara başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Bölgede devam eden çalışmalara yönelik yetkililerden bilgi alan Zorluoğlu, vatandaşlarla bir süre görüştü.

Vatandaşlara ihtiyaçları olup olmadığını soran Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihtiyaçları olduğu takdirde her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgede yağış devam ederken, Yomra Belediyesi de anonslarla vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yomra'da ayrıca Özdil yol yapım şantiyesinde çalışan 15 işçi, selden son anda yara almadan kurtuldu.

Yağışın etkilediği Sürmene ilçesinde de sel, taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

Kriz masası oluşturulan ve 8 mahalleye ulaşım sağlanamayan ilçede, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ve Sürmene Belediyesi ekipleri yol açma ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan şiddetli yağış alan mahallelerde evleri hasar gören vatandaşlar tahliye edilerek, güvenli bölgelere yerleştirildi.

"Allah'a şükür can kaybımız yok"

Hasar gören mahallelerde incelemede bulunan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede birçok mahallede şiddetli yağış nedeniyle sel, taşkın ve heyelanın meydana geldiğini söyledi.

İlçe merkezinde yağış nedeniyle kriz masası oluşturduklarını belirten Üstün, "Muhtarlarımızdan bize gelen ihbar ve talepleri kısa sürede yerine getiriyoruz. Bazı mahallelerimizde evler, su taşkınları nedeniyle hasar gördü ve biz de tedbir amacıyla buradaki vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Allah'a şükür can kaybımız yok." ifadesini kullandı.

Üstün, kendisinin de inceleme yapmak üzere gittiği iki dere arasında mahsur kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz yolları açmak için çalışıyor. Evlerdeki vatandaşlarımızı tahliye ettirdik ama bir yandan da evleri kurtarmaya devam ediyoruz. Risk var, tehlike var. Yolda kalan vatandaşlar var. Onlara da müdahale ediyoruz. Temennimiz herhangi bir can kaybı yaşamadan yollarımızı açmak."

Öte yandan Köprübaşı ve Maçka ilçelerinde de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan ve taşkınlara ekipler müdahale ediyor.

Köprübaşı, Trabzon, Sürmene, Yomra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 20:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da şiddetli yağış - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:10 Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor 17:54 12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:44 Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:28 Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Galatasaray maçında 2 gol atan Cisse, krallıkta Sörloth'u geçti
22:28
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
18:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 03:43:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da şiddetli yağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]