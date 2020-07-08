Trabzon'da şiddetli yağış - Son Dakika

Trabzon'un Yomra, Sürmene, Köprübaşı ve Maçka ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Yomra ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yomra-Özdil kara yolunda heyelan meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanması üzerine kısa sürede Karayolları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yomra Belediyesi, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yolu temizleyerek ulaşıma açmak üzere çalışmalara başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Bölgede devam eden çalışmalara yönelik yetkililerden bilgi alan Zorluoğlu, vatandaşlarla bir süre görüştü.

Vatandaşlara ihtiyaçları olup olmadığını soran Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihtiyaçları olduğu takdirde her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgede yağış devam ederken, Yomra Belediyesi de anonslarla vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yomra'da ayrıca Özdil yol yapım şantiyesinde çalışan 15 işçi, selden son anda yara almadan kurtuldu.

Yağışın etkilediği Sürmene ilçesinde de sel, taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

Kriz masası oluşturulan ve 8 mahalleye ulaşım sağlanamayan ilçede, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ve Sürmene Belediyesi ekipleri yol açma ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan şiddetli yağış alan mahallelerde evleri hasar gören vatandaşlar tahliye edilerek, güvenli bölgelere yerleştirildi.

"Allah'a şükür can kaybımız yok"

Hasar gören mahallelerde incelemede bulunan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede birçok mahallede şiddetli yağış nedeniyle sel, taşkın ve heyelanın meydana geldiğini söyledi.

İlçe merkezinde yağış nedeniyle kriz masası oluşturduklarını belirten Üstün, "Muhtarlarımızdan bize gelen ihbar ve talepleri kısa sürede yerine getiriyoruz. Bazı mahallelerimizde evler, su taşkınları nedeniyle hasar gördü ve biz de tedbir amacıyla buradaki vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Allah'a şükür can kaybımız yok." ifadesini kullandı.

Üstün, kendisinin de inceleme yapmak üzere gittiği iki dere arasında mahsur kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz yolları açmak için çalışıyor. Evlerdeki vatandaşlarımızı tahliye ettirdik ama bir yandan da evleri kurtarmaya devam ediyoruz. Risk var, tehlike var. Yolda kalan vatandaşlar var. Onlara da müdahale ediyoruz. Temennimiz herhangi bir can kaybı yaşamadan yollarımızı açmak."

Öte yandan Köprübaşı ve Maçka ilçelerinde de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan ve taşkınlara ekipler müdahale ediyor.