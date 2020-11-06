Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu

06.11.2020 12:35

Trabzon'da şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derelerde taşkınlar oluştu.

Trabzon'da şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derelerde taşkınlar oluştu.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Saatlerce aralıksız devam eden sağanak nedeniyle, bazı bölgelerdeki ev ve iş yerlerini su basarken, Ortahisar ilçesindeki Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir derede de taşkın meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekiplerince sorun yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Ekipler, su baskını yaşanan bazı iş yerlerindeki su tahliyesine de yardımcı oldu.

Ortahisar ilçesindeki İnönü Caddesi'nde bulunan pide fırınını su basan Yakup Kadri Bayram, AA muhabirine, gece saatlerinden itibaren şiddetli bir yağış olduğunu belirterek, "Dükkanımız bodrum katta olduğu için gece uyuyamadım. Sabah erkenden gelip gördüm ki, dükkanın içerisinde 1,5 metre su var. Fırına bile giremedim." dedi.

"Ekipler, 18 ilçede 135 personel ile saha çalışmalarına devam ediyor"

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmaması için il genelinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını yaptığı yoğun yağış ve su baskınlarına karşı aldığı önlemler doğrultusunda il genelinde meydana gelen su birikintileri ve baskınlarına anında müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ ekipleri, bu sabah saatlerinden itibaren etkisi artıran sağanak yağışın büyük sorunlara neden olmaması adına 18 ilçede 135 personel ile saha çalışmalarına devam ediyor. Yağış öncesi tüm hazırlıklarını yapan TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde oluşan su baskını, taşkın ve tıkanıklıklara 5 kepçe, 9 kanal açma, 8 vidanjör, 23 araç ile müdahalede bulunuldu. Karayolları geçişlerinde, alt geçitlerde, ev, bahçe ve iş yerlerinin içinde biriken sular ekipler tarafından tahliye edilirken yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin şu ana kadar su baskını oluşan 5 iş yeri ve 3 ev ile 12 kanalizasyon taşkınına müdahale ettiği kaydedildi.

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu
Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu
Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu
Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu

Büyükşehir Belediyesi, su baskını, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika


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