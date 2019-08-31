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Trabzon'da şiddetli yağış hasara yol açtı

4 saat önce

Trabzon'da şiddetli yağış hasara yol açtı Dün gece etkili olan şiddetli yağış sonrası Trabzon'un Araklı ilçesi Dağbaşı mahallesinde evleri su bastı Yağışlar sonrası bir taş ocağında yaşanan heyelan sonrası Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandıTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece...

Trabzon'da şiddetli yağış hasara yol açtı

Dün gece etkili olan şiddetli yağış sonrası Trabzon'un Araklı ilçesi Dağbaşı mahallesinde evleri su bastı

Yağışlar sonrası bir taş ocağında yaşanan heyelan sonrası Araklı- Bayburt karayolu ulaşıma kapandı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, birçok yerde sel ve heyelanlara yol açtı. Can kaybının yaşanmadığı sel ve heyelanlar maddi hasara yol açarken, bir taş ocağında yaşanan heyelan sonrası Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

Şiddetli yağış dün gece Araklı ilçesinde etkili oldu. Şiddetli yağışın ardından sel ve heyelanlar yaşanırken, ilçenin Çankaya-Dağbaşı mahallesinde evleri su bastı. Birçok evin zarar gördüğü selde evlerde bulunan vatandaşlar son anda kurtuldu. Mahalle yolundan geçen derenin debisi yükseldi. Derenin verdiği tahribat sonucu mahalleye giden yol ulaşıma kapandı, birçok ev kullanılamaz hale geldi.

Sabah saatlerinde ise Çiftepınar mahallesi mevkiinde bulunan taş ocağında meydana gelen heyalan sonucu Araklı-Bayburt Yolu trafiğe kapandı.

Trabzon, Bayburt, Araklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:39 Kaynak: İHA
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Trabzon'da şiddetli yağış hasara yol açtı
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