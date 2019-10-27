Son Dakika Haberleri: Trabzon'da şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika Genel Trabzon'da şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu

1 saat önce

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştuTRABZON - Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu

TRABZON - Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü. Maddi hasarlı trafik kazalarında meydana geldiği Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu.

Trabzon'da bu akşam saatlerinde itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış karayolunu olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nun Pelitli mevkiinde yol göle döndü. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda trafik zaman zaman kilitlenme noktasına gelirken, çok sayıda araç göle dönen yol nedeniyle ilerlemekte güçlü çekti.

Öte yandan Trabzon'da aşırı yağış nedeniyle yaşanan su taşkınlarına Trabzon Büyükşhir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

Araklı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Ortaköy ve Yalıboyu Mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yalıboyu mahallesinde çalışma yapan Araklı Belediyesi'ne ait iş makinesi yolun çökmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan iş makinesinde atlayarak kurtulan operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Araklı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:37 Kaynak: İHA
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