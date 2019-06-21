Trabzon'da şiddetli yağışın etkisini yitirmesinin ardından ulaşım normale dönüyor
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için bugün 'sarı alarm' vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağışın etkisini yitirmesi ile ulaşımın durduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:42 Kaynak: İHA
'nün Trabzon
için bugün 'sarı alarm' vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağışın etkisini yitirmesi ile ulaşımın durduğu Karadeniz Sahil Yolu
'nda trafik akışı başladı.
Akçabat ilçesi Söğütlü
meviinden şehir merkezi istikametine ve Yomra
ilçesinden Rize
istikametine Karadeniz Sahil Yolu
'nda oluşan aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşım durmuş, Yomra ilçesinde sahil yolu ulaşımı iç yoldan verilmeye başlanmıştı. Yağışın etkisini yitirmesi ve belediye ekiplerinin özverili çalışması ile yollardaki su birikintileri azaldı, ulaşım normale dönmeye başladı. - TRABZON
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