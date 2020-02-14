Trabzon'da "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenleyecek - Son Dakika

Trabzon'da "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenleyecek

6 saat önce

Trabzon'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Ortahisar Belediyesinin destekleriyle "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenleyecek.

Trabzon'da

Trabzon'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Ortahisar Belediyesinin destekleriyle "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenleyecek.

"Geleceğe Değer Kat" sloganıyla düzenlenecek olan çalıştay, 19 Şubat Çarşamba Günü kentte bir otelde saat 13.00'de başlayacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, Trabzon'un çok önemli bir sorunu olan atık sorununun konunun uzmanları ve bilim adamları tarafından çok boyutlu olarak tartışılacağını belirtti.

Genç, çalıştay sonuç raporunun hem belediyeler hem de diğer kamu kurumlarının atık eylem planlarına yön vereceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"KTÜ'den Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Dilek Beyazlı, Doç. Dr. Muteber Erbay, Doç. Dr. Arzu Fırat Ersoy, Doç. Dr. Hakan Ersoy, Doç. Dr. Sanem Özen Turan ile Doç. Dr. Müberra Polatkan, çalıştay masalarında kolaylaştırıcı olarak görev yapacaklar. Çalıştayın moderatörlüğünü Prof. Dr. Dilek Beyazlı yapacak. Çalıştaya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakamlık, Büyükşehir, Valilik, TİSKİ, Trabzon Liman Başkanlığı, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, Trabzon Rize Katı Atık Birliği, Solakoğlu Geri Dönüşüm, Çakıroğlu Geri Dönüşüm, Karadeniz Geri Dönüşüm, Trabzon ve Ortahisar Kent Konseyleri, Evra Grup Teknik Katı Atık, Trabzon Çevrecileri Derneği, Trabzon Peyzaj Mimarları Odası, Trabzon Mimarlar Odası, Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası, Trabzon Jeofizik Mühendisleri Odası, Trabzon Jeoloji Mühendisleri Odası, Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Çevre Mühendisleri Odası, Trabzon Şehir Plancıları Odası, TEMA Vakfı, Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği destek verecek."

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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