Trabzon'da Sıfır Atık Projesi Çalışmaları

Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
öncülüğünde ülke genelinde israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin Trabzon'da ivedilikle sürdürüldüğünü belirtti.
Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, doğal kaynaklar hızla tüketilirken başta iklim değişikliği olmak üzere atıkların kontrolsüz doğaya bırakılmasının hava, toprak ve suda kirlilik oluşturduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürdürdüklerini aktaran Gümrükçüoğlu, proje kapsamında 36 noktaya sıfır atık kutusu seti, bilgi panosu ve el kantarı teslim edildiğini bildirdi.
Kamu kurumlarından sıfır atık kutu setlerinden toplanan atıkların görevlilerce tartılarak sıfır atık takip çizelgesiyle kayıt altına alındığını anlatan Gümrükçüoğlu, ardından geçici depolama alanında depolanıp lisanslı ayrıştırma tesislerine gönderilerek ekonomiye katkı sağlandığını vurguladı.
İlçe belediyeleri tarafından yetkilendirilen firmalar aracılığıyla da geri dönüştürülebilen atıkların tüm noktalardan toplanarak ilgili firmaların atık ayırma tesislerinde ekonomiye kazandırıldığını aktaran Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:
"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle kağıt, plastik, cam, metal gibi ekonomik değeri olan atıkların geri dönüşümü sağlanarak geleceğe destek çıkmaktayız. Belediyemiz bünyesinde geçici atık depolama alanı kurularak proje kapsamında toplanan atıklar depolanarak yetkilendirilmiş toplama kuruluşlarına teslim edilmektedir. Ayrıca geçici atık depolama alanına temin edilen Floresan Bertaraf Ünitesinde, ilimizdeki kuruluşlarda oluşan floresan lambalar çevreye zararsız olacak şekilde bertaraf edilmektedir."
Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018 yılının Haziran ayından itibaren 3 bin 174 kilogram kağıt geri dönüştürülerek 53 ağacın kesilmesinin önlendiğinin altını çizen Gümrükçüoğlu, "37 bin 200 kilovatsaat enerji, bin 17 litre petrol tasarrufu ve 7,2 metreküp depolama alanı, bin 884 kilogram plastik atık toplanarak yaklaşık 28 bin kilovatsaat enerji, bin 560 kilogram cam atık geri dönüştürerek 150 litre petrol ve yaklaşık 2,5 ton ham madde tasarrufu sağlandı. 360 litre bitkisel atık yağ geri dönüştürerek 360 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesi önlendi." ifadelerini kullandı.
Gümrükçüoğlu, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir çevre yönetimin sağlanmasının yolunun toplumun, özellikle çocukların bilinçlenmesinden geçtiği düşüncesiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak okullarda sıfır atık ve çevre bilinci eğitimlerini başlattıklarını kaydetti.