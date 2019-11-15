Trabzon'da Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim semineri düzenlendi

Trabzon'da, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında belediye personeline yönelik eğitim semineri organize edildi.

Ortahisar Belediyesi tarafından belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim düzenlenen seminerde, çevre mühendisi Ezgi Kazan katılımcılara bilgi sundu.

Kazan, atık yönetiminin pek çok ülkede son yıllarda en önemli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Projesi ile ilgili yapılan çalışmalara dikkati çeken Kazan, "Bu proje bütün illerde tam anlamıyla uygulandığında Türkiye daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşacak." dedi.

Kazan, Ortahisar Belediyesinin de bu kapsamda yaptığı çalışmalara işaret ederek, "Çevre temizliğinin sağlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Çöp yönetimi, çöplerin toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesinin çevre temizliği açısından önemli bir konu olduğunu çok iyi bilmeliyiz." diye konuştu.

Türkiye'de kişi başına düşen atık miktarının Avrupa ülkelerinden daha fazla olduğunun altını çizen Kazan, "Avrupa'da kişi başına günlük 200-250 gram iken biz günde 1 kilogram kadar çöp üretiyoruz. İhtiyacımız kalmayan her türlü malzeme atık ya da çöp değildir. Bunları başka alanlarda kullanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Seminere Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş, Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Gelir de katıldı.