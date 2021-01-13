Trabzon'da Sıfır Atık Projesi uygulamaya geçirildi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların doğaya karışmasını engellemek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla şehrin belirli noktalarına akıllı geri dönüşüm konteynerleri yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje doğrultusunda, "Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerleri" ile pet ve metal şişelerin geri dönüşüme kazandırıldığı, karşılığında ise Trabzon Metropol Kart'a kredi yüklendiği belirtildi.

Proje kapsamında, özellikle insanların yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı ile birlikte Kaşüstü Hastanesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Moloz otobüs durakları olmak üzere 5 ayrı noktaya Metropol Kart'a kredi yükleyen sistem olan konteynerler monte edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sıfır atık hedefi doğrultusunda farkındalık yaratmak adına Trabzon Metropol Kart'a atık başına bakiye yükleyecek yeni projemizle, geri dönüştürülebilir içecek atıkları kendi aralarında ayrı ayrı toplanarak verimsiz ürün olmaktan çıkarılmaktadır. Geri dönüştürülebilir atıklar, ayrı şekilde toplanmadığı zaman verimsiz bir ürün elde edilebilmektedir. Depozito yönetim sistemi ile sektörde plastik şişenin üretimi için granül, cam şişe için kuvars materyalleri yurt dışından ithal edilmektedir. Tüm bu içecek ambalajları atık haline gelmeden kendi aralarında ayrı ayrı toplanarak, temiz hammadde halinde plastik, cam, metal olarak kullanılmasına katkıda bulunacağız. Ülkemizde 2022 yılında içecek ambalajlarında depozito uygulaması başlayacaktır. Bu projemiz ile depozito uygulamasına da ilk adımı atmış olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında ülke kaynaklarımızı en verimli ve doğru şekilde kullanıp gelecek nesillere daha yaşanabilir çevre bırakmak adına çalışmalarımız devam edecek."

Açıklamada, atıkların konteynerlere atıldığında kuruş bazında Metropol Kart'a yüklenecek bakiyenin indirimli otobüs bileti olarak kullanılabileceği kaydedildi.