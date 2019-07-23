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Trabzon'da silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon

1 saat önce

Trabzon'da, silah kaçakçılarına yönelik 6 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Trabzon'da silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon, System.String[]
Trabzon'da, silah kaçakçılarına yönelik 6 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 ay boyunca sürdürdükleri teknik ve fiziki takip sonucu silah ve mühimmat kaçakçılılarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde 6 farklı adreste düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan baskınlarda, H.S., O.K., C.E. ve T.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Baskınların yapıldığı adreslerde; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 11 adet şarjör, 58 adet fişek, 30 adet icra yayı, 2 adet av tüfeği, 3 adet dürbün, 1 adet tabanca sürgüsü, 1 adet tabanca gövdesi, 1 adet tabanca namlusu, 2 adet icra mili ile silah ve silah parçalarının yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda metal parça ve el aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:11 Kaynak: İHA
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