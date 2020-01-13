Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Trabzon'un Düzköy ilçesinde iki şahsın ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah, fişek ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Trabzon'un Düzköy ilçesinde iki şahsın ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah, fişek ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Düzköy ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile kıyılmış tütün ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapıldı.

Aramada, 1 ruhsatsız uzun namlulu piyade tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü ve çeşitli çaplarda 571 fişek, 520 kilogram kıyılmış tütün ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı
Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak

Son Dakika Haberleri
16:42 Lufthansa Group, 2019'da 145 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika
16:42 İtalya Başbakanı Conte: "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece... - Son Dakika
16:42 Vali Doruk'tan okul ziyaretleri - Son Dakika
16:38 Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi - Son Dakika
16:37 Yargıtay üyeleri zirvede - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika
15:29 Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 16:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]