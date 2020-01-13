Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Trabzon'un Düzköy ilçesinde iki şahsın ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah, fişek ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Düzköy ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile kıyılmış tütün ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapıldı.

Aramada, 1 ruhsatsız uzun namlulu piyade tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü ve çeşitli çaplarda 571 fişek, 520 kilogram kıyılmış tütün ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.