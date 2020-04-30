Trabzon'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Tonya ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, aramalarda 1'i bulundurma ruhsatlı 2 tabanca, 620 mermi, 12 şarjör, 28 tabanca kabzası, çok sayıda tabanca yedek parçası ve tamir malzemesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 46 bin lira, 1700 dolar ve 2 cumhuriyet altını ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.