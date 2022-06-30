Trabzon'da silahını temizleyen kişi kendisini ve arkadaşını yaraladı

Trabzon'un Maçka ilçesinde silahını temizleyen kişi kendisini ve arkadaşını yaraladı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Erenler Yaylası'nda S.B. (41) temizlediği tabancasının ateş alması sonucu parmağından, yanında bulunan E.Y. (20) ise göğsünden yara aldı.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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