2 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden ve tutuklanan muavinden savunma: Yanlış anlaşılma oldu

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da silahını temizleyen kişi kendisini ve arkadaşını yaraladı - Son Dakika

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