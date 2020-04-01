Trabzon'da, silahla ateş açan şahıslar yakalandı - Son Dakika

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Trabzon'da, silahla ateş açan şahıslar yakalandı
6 saat önce
Trabzon'un Of ilçesinde, silahla birbirlerinin üzerine ateş açan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde, silahla birbirlerinin üzerine ateş açan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Of ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde, bazı şahısların silahla ateş açtıklarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, 2 kişinin birbirleri üzerine silahla ateş açtığı tespit edildi.
Şüpheliler, olayda kullanılan el yapımı ruhsatsız tabanca ve bulundurma ruhsatlı tabanca ile birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, sevk edildikleri adli makamlarca işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:06 Kaynak: AA
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