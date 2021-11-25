Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki şehrin en işlek caddesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemerkaya Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde iki grup arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ş.K. isimli şahıs belinden çıkardığı tabanca ile D.B. ve R.Y.'ye (18) ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş açan Ş.K. isimli şahıs olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından D.B., KTÜ Farabi Hastanesi'ne, R.Y. ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, silahla 2 kişiyi yaralayan Ş.K. polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON