Son Dakika Haberleri: Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

29 dakika önce

Trabzon'da iki kardeş silahla yaralandı.

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Trabzon'da iki kardeş silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde A.K, Ş.K. ve R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, silahla ateş ederek Ş.K ve R.K kardeşleri yaraladı.

Yaralılar, Vakfıkebir ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

A.K, gözaltına alındı.

Vakfıkebir, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sabriye Şengül, Trabzon'da ilk kez ringe çıkacak
ABD vize vermezse Ruhani Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal edecek Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 00:56:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]