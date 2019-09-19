Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Trabzon'da iki kardeş silahla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:26 Kaynak: AA
Trabzon'da iki kardeş silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde A.K, Ş.K. ve R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, silahla ateş ederek Ş.K ve R.K kardeşleri yaraladı.
Yaralılar, Vakfıkebir ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
A.K, gözaltına alındı.
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