Son Dakika Haberleri: Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

17 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı, zanlı yangın tüpüyle etkisiz hale getirildi.

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı, zanlı yangın tüpüyle etkisiz hale getirildi.

Ortahisar'da bir kafenin mutfak bölümünde çalışan 40 yaşındaki S.D. isimli kadın, eski eşi olduğu öğrenilen A.Y. tarafından silahla vurularak, yaralandı.

Kafede çalışanlar tarafından yangın tüpüyle etkisiz hale getirilen A.Y. ise kafasından yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılardan S.D. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. S.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kafasından yaralanan A.Y. ise Kaşüstü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafede, polis ekiplerince olay yeri incelemesi yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ortahisar, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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