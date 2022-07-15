Trabzon'da silahlı kavga: 3 yaralı

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sürmene-Köprübaşı dolmuş durağının yanındaki banklarda oturan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirlenemeyen şahıs belinden çıkardığı tabanca ile 3 kişiye ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. 3 kişiyi silahla yaralandıktan sonra olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.