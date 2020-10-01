Trabzon'da şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika

TRABZON'da dün akşam etkili olan sağanak sonrası bazı yollarda su birikintileri oluştu. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Kentte dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştuğu görüldü. Aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler koşarak yağmurdan kaçarken, bazıları da dükkanlara ve tente altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Kentin bazı bölgelerinde de yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar, geceyi gündüze çeviren şimşekleri, birçok farklı noktadan görüntüledi.