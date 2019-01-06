Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Sis Dağı'nda Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Trabzon'da Sis Dağı'nda Sarıkamış Şehitleri Anıldı

37 dakika önce

SARIKAMIŞ Harekatı sırasında donarak şehit olan 60 bin Mehmetçik, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Trabzon'da Sis Dağı'nda Sarıkamış Şehitleri Anıldı, System.String[]
SARIKAMIŞ Harekatı sırasında donarak şehit olan 60 bin Mehmetçik, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümünde donarak şehit olan 60 bin Türk askeri için Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Şıhkıran mevkiinden başlayan yürüyüşe, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Gençlik Hizmet ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, İlçe Kaymakamı Murat Beşikçi, İl Müftüsü Osman Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı. 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş sonunda, Hanyanı mevkiinde ulaşan katılımcılar, burada şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'i dinleyip, dua etti.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:12 Kaynak: DHA

Şalpazarı, Sarıkamış, Trabzon, Güncel
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