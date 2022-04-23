Trabzon'da sis hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Trabzon'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

23.04.2022 12:25

- Trabzon'da sis hayatı olumsuz etkiliyor Trabzon'da etkili olan sis özellikle hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

- Trabzon'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

TRABZON - Trabzon'da etkili olan sis özellikle hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Trabzon'da etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentte gün boyu etkisini göstermesi beklenen sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edilirken, uçuşların saat 15.00'a kadar yapılamayacağı bildirildi. Görüş mesafesinin azaldığı Trabzon'da sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Trabzon'da sis hayatı olumsuz etkiliyor
Trabzon'da sis hayatı olumsuz etkiliyor
Trabzon'da sis hayatı olumsuz etkiliyor
Trabzon'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

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Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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