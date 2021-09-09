BÜYÜKŞEHİR SIFIR ATIK ÇALIŞMALARINDA ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yürütülen, israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını ilke edinen 'Sıfır Atık Projesi' çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çalışmalar kapsamında 250 ve üzerinde bağımsız bölümü bulunan sitelere sıfır atık kutuları koyarak örnek bir proje çalışması başlattı.

TÜM DÜNYADA YAYGINLAŞIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken, tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları bireysel, kurumsal ve belediyelerce yaygınlaşmaktadır. "

SİTELERE SIFIR ATIK KUTULARI YERLEŞTİRİLDİ

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye, yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmalarına özel önem vermekteyiz. Bu proje ile kağıt, plastik, metal, cam vb. kıymetli atıkların değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sera gazı salınımının azaltılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek 250 ve üzerinde bağımsız bölümü bulunan sitelere ekiplerimiz tarafından sıfır atık kutuları yerleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın başlattığı sıfır atık projesi, il genelinde yaygınlaştırılarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. "

TARİH : 09. 09. 2021