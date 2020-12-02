Trabzon'da soğuk hava deposu imalatı yapan fabrikada yangın çıktı - Son Dakika

Trabzon'da soğuk hava deposu imalatı yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesindeki Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Soğuk hava deposu imalatı yapılan fabrikada maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.