Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 121 kişiye 200 bin lira ceza - Son Dakika

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 121 kişiye 200 bin 148 lira ceza kesildi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azalan koronavirüs vakaları, rehavete davet değildir. Son vaka iyileşene kadar tedbirlere devam." ifadelerini kullandı.
Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 121 kişiye 200 bin 148 lira ceza verildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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