Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 257 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 257 kişiye 541 bin 163 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hedef mavi kategori etiketiyle paylaşımda bulunarak, 15- 22 Mart tarihleri arasında hafta içi 21.00'den ve pazar günü tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını belirtti.

???????Ustaoğlu, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyararak, "15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 257 kişiye, toplam 541 bin 163 lira idari para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım." ifadelerine yer verdi.