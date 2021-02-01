Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 88 kişiye 226 bin lira ceza - Son Dakika

Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 88 kişiye 226 bin lira ceza

01.02.2021 11:07
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 88 kişiye 226 bin lira ceza, System.String[]

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 88 kişiye 226 bin 697 lira ceza kesildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 88 kişiye 226 bin 697 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tehdidi sürüyor ve salgında rehaveti kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 88 kişiye 226 bin 697 lira ceza verildiğini kaydetti.

Koronavirüs, Trabzon, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 88 kişiye 226 bin lira ceza - Son Dakika


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