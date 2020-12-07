Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 252 bin 900 lira ceza - Son Dakika

Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 252 bin 900 lira ceza

07.12.2020 10:59
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 252 bin 900 lira ceza, System.String[]

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 96 kişiye 252 bin 900 lira ceza verildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 96 kişiye 252 bin 900 lira ceza verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Ustaoğlu, 'Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 96 vatandaşımıza 252 bin 900 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu sürede kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Lütfen kendini koru kentini kurtar." ifadelerini kullandı.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 252 bin 900 lira ceza - Son Dakika


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