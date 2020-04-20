Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 184 kişiye para cezası - Son Dakika

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 184 kişiye toplam 176 bin 932 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 il arasında yer alan Trabzon'da uygulamaya riayet eden vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Vali Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 184 kişiye toplam 176 bin 932 lira idari para cezası verildiğini kaydetti.