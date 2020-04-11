Trabzon'da sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Trabzon'da sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boş kaldı
6 saat önce
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Kahramanmaraş Caddesi Uzunsokak Trabzon'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı
Kahramanmaraş Caddesi
Uzunsokak Trabzon'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:28 Kaynak: AA
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