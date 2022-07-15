Sürmene-Köprübaşı dolmuş durağının yanındaki banklarda oturan 4 kişi arasında bugün tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H isimli şahıs, yanında bulunan 3 kişiye ateş açtı.
Açılan ateş sonucu U.B. M.A. ve H.D. isimli şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 24 yaşındaki U.B kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22 yaşındaki M.A da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
20 yaşındaki H.D. ise KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan 25 yaşındaki M.H. polis ekiplerine teslim oldu.
Son Dakika › 3. Sayfa › Trabzon'da sokak çatışması: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika