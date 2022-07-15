Açılan ateş sonucu U.B. M.A. ve H.D. isimli şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 24 yaşındaki U.B kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22 yaşındaki M.A da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavi altına alınırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Trabzon'da sokak çatışması: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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