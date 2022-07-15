Trabzon'da sokak çatışması: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da sokak çatışması: 2 ölü, 1 yaralı

15.07.2022 19:19

Trabzon'un Sürmene ilçesinde banklarda oturan 4 kişi arasında tartışma çıktı. 25 yaşındaki M.H.'nin silahla ateş etmesi üzerine iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Silahlı saldırgan M.H. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Sürmene-Köprübaşı dolmuş durağının yanındaki banklarda oturan 4 kişi arasında bugün tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H isimli şahıs, yanında bulunan 3 kişiye ateş açtı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu U.B. M.A. ve H.D. isimli şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 24 yaşındaki U.B kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22 yaşındaki M.A da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

20 yaşındaki H.D. ise KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan 25 yaşındaki M.H. polis ekiplerine teslim oldu.

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Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2) Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2) Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Kaynak: ANKA

Sürmene, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da sokak çatışması: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzon'da sokak çatışması: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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