Trabzon'da sokak hayvanları için 202 istasyona toplam 329 kilogram mama bırakıldı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için kent genelindeki 202 istasyona, 285 kilogram köpek ve 44 kilogram kedi olmak üzere toplam 329 kilogram mama bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, her sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da sahipsiz canları yalnız bırakmadığı belirtildi.

Belediye ekiplerince, kent genelinde sahipsiz hayvanlar için besleme çalışması gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun hassasiyetle üzerinde durduğu ve çok önem verdiği sahipsiz canlar için Ramazan Bayramı'nda da adeta seferberlik ilan etti. Koronavirüs sürecinin ilk gününden itibaren sahipsiz hayvanları bir an olsun yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, bayramda da yağmur kar demeden 18 ilçede mama istasyonları ve besleme alanlarına yönelik yoğun çalışma yürüttü."

Açıklamada, ekiplerin 18 ilçede 23 kişi ile gerçekleştirdiği çalışmalarda hiçbir noktanın unutulmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 202 istasyona toplam 285 kilogram köpek ve 44 kilogram kedi maması bırakılarak, 855 köpek ve 630 kedinin beslenmesi sağlandı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilçe belediyelerine mama desteği verdi. Bu kapsamda ilçelere yönelik 7.5 ve 15 kilogramlık paketlerden oluşan 225 kilogram köpek maması ve 150 kilogram kedi maması dağıtımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz hayvanları besleme çalışmaları program dahilinde devam edecek."

"Programımızın ilk sırasına sevimli dostlarımızı aldık"

Öte yandan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirilen çalışmalarda sahipsiz canlara her zaman öncelik verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini işaret eden Zorluoğlu, "Her sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da programımızın ilk sırasına sevimli dostlarımızı aldık ve 18 ilçemizde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Ayrıca sevimli dostlarımız için ilçe belediyelerimize de her zaman olduğu gibi bayramda da mama desteği sağladık. Değerli hemşehrilerimden de tek bir canımızın besin sıkıntısı yaşamaması adına ulaşılabilecek yerlere bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.