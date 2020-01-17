Trabzon'da sokak hayvanları için "Küçük Dostlar Kliniği" kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da sokak hayvanları için 'Küçük Dostlar Kliniği' kurulacak - Son Dakika

Trabzon'da sokak hayvanları için "Küçük Dostlar Kliniği" kurulacak

6 saat önce

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince sokak hayvanları için "Küçük Dostlar Kliniği" kurulacak.

Trabzon'da sokak hayvanları için

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince sokak hayvanları için "Küçük Dostlar Kliniği" kurulacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Beşirli Mahallesi'nde hayata geçirilecek "Küçük Dostlar Kliniği" alanında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Genç, burada yaptığı açıklamada, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nun hemen yanında yer alacak kliniğin iki ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Şehir merkezinde, ulaşımın kolay olduğu bir alanda kliniği hayata geçirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Genç, kliğinin yapıldığı alanı Ortahisar Belediyesi'ne tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Genç, sokak hayvanlarıyla ilgili bugüne kadar pek çok çalışma yaptıklarına işaret ederek, inşa edilecek kliniğin Osmanlı İmparatorluğu'nda hayvanları hastalıklara ve yaralanmalara karşı tedavi etmek amacıyla kurulan Gurebahane-i Laklakan'ın yani Leylek Hastanesi'nin bir benzeri olacağını kaydetti.

Klinikte, sokak ve yaban hayvanlarının tedavilerinin yapılacağını aktaran Genç, "Gerekirse kısırlaştırma işlemleri de yapılabilecek. Bununla ilgili her türlü ekipman, ilaç, aşı ve diğer teknik donanımı karşılayacağız." dedi.

Genç, bu işlemleri yapabilecek veterinerlerin de mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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