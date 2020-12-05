Trabzon'da sokak hayvanları için mama bırakıldı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri çeşitli aralıklarla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlar için adeta seferberlik ilan ettiği aktarılan açıklamada, şehir genelinde sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve daha önceden kurulan mama istasyonlarına mama ikmali yapmaya devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sahipsiz canlara her zaman özel önem verdiklerinin altını çizdi.

Ekiplerin, bu zor süreçte kafe ve restoranların da kısmi olarak kapatılmasıyla birlikte, sahipsiz canlar için adeta teyakkuz halinde çalıştığını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında 18 ilçemizde etkin bir çalışma gerçekleştirerek, sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama bırakmaktayız. Tek bir sevimli dostumuzun besin sıkıntısı yaşamaması adına, kıymetli vatandaşlarımızın bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum."