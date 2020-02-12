Trabzon'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
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Trabzon'da sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

Ortahisar Belediyesi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıyor.

Trabzon'da sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Ortahisar Belediyesi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmaları kapsamında bir yandan yolları ulaşıma açtıklarını, sokak, cadde ve kaldırımlardaki kar ve buz örtülerini temizlediklerini belirterek, diğer yandan da sokak hayvanları için yemleme çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürüttüklerini vurguladı.

Kar örtüsü nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için düzenli aralıklarla yemleme yapıldığını işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"Kar yağışından sadece insanlar etkilenmiyor, hayvanlar da etkileniyor. Özellikle şehrimizde yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Veteriner Müdürlüğü ekiplerimiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için yoğun bir gayret gösteriyor. Yaşadıkları uygun alanlara yem bırakıyor. "

Genç, aslında yıl boyunca sokak hayvanlarına beslenmeleri için mama bıraktıklarına dikkati çekerek, kış aylarında hayvanlar yiyecek bulmakta zorlandıkları için bırakılan yem miktarını daha da artırdıklarını ifade etti.

Kulağında küpe bulunmayan başıboş köpeklerin ve tedaviye muhtaç hasta hayvanların da toplandığını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Yapılan ihbarlar neticesinde küpesiz olan ve tehdit oluşturan sokak köpeklerini de topluyoruz. Bunları Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Barınağı'na getirerek burada yapılan aşılama, rehabilitasyon ve tedavi işlemlerine de yardımcı oluyoruz. "

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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