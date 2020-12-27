Trabzon'da hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Trabzon'da hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

27.12.2020 13:13
Trabzon'da hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 18 ilçede sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 18 ilçede sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, pandemi sürecinden itibaren sahipsiz hayvanların besinsiz kalmaması için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği belirtildi.

Ekiplerin, her sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması adına adeta seferberlik ilan ettiği vurgulanan açıklamada, kısıtlama süresince şehir genelinde sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve daha önceden kurulan mama istasyonlarına mama ikmali yaptığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz canlara her zaman özel önem verdiklerini ifade etti.

Zorluoğlu, salgınının en başından itibaren sahipsiz hayvanların besinsiz kalmaması için yoğun çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, içerisinde bulunduğumuz zor süreçte kafe ve restoranların da kısmi olarak kapatılmasıyla sevimli dostlarımız için adeta teyakkuz halinde çalışmaktadır. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında 18 ilçemizde etkin bir çalışma gerçekleştirerek sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama bırakmaktayız. Tek bir sevimli dostumuzun besin sıkıntısı yaşamaması adına kıymetli vatandaşlarımızın bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum."

Trabzon'da hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Trabzon'da hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Trabzon'da hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Trabzon, Mama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


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