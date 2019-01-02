Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Sokak Hayvanlarının Öldürüldüğü İddiası

Trabzon'da Sokak Hayvanlarının Öldürüldüğü İddiası

35 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin inceleme talimatı verdiğini, olayın sorumluları hakkında gereğinin yapılacağını bildirdi.

Trabzon'da Sokak Hayvanlarının Öldürüldüğü İddiası, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin inceleme talimatı verdiğini, olayın sorumluları hakkında gereğinin yapılacağını bildirdi.

Ustaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Akçaabat'ta savunmasız sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesi olayı ile ilgili medyaya yansıyan görüntülerin kendilerini ziyadesiyle üzdüğünü belirtti.

Vali Ustaoğlu, konu ile ilgili inceleme talimatı verdiğini vurgulayarak, olayın sorumluları hakkında gereğinin yapılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Twitter, Akçaabat, Trabzon, Güncel
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