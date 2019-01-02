Trabzon'da Sokak Hayvanlarının Öldürüldüğü İddiası
35 dakika önce
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin inceleme talimatı verdiğini, olayın sorumluları hakkında gereğinin yapılacağını bildirdi.
Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat
ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin inceleme talimatı verdiğini, olayın sorumluları hakkında gereğinin yapılacağını bildirdi.
Ustaoğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Akçaabat'ta savunmasız sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesi olayı ile ilgili medyaya yansıyan görüntülerin kendilerini ziyadesiyle üzdüğünü belirtti.
Vali Ustaoğlu, konu ile ilgili inceleme talimatı verdiğini vurgulayarak, olayın sorumluları hakkında gereğinin yapılacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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