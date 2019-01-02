Trabzon'da Sokak Hayvanlarının Zehirlenerek Öldürüldüğü İddiaları Üzerine Valilik İnceleme...
58 dakika önce
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin inceleme talimatı verdi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin inceleme talimatı verdi.
Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Vali Ustaoğlu, Akçaabat'ta sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesi olayı ile ilgili medyaya yansıyan görüntülerin kendisini de üzdüğünü belirterek konu ile ilgili inceleme talimatı verdiğini ve olayın sorumluları hakkında gereğinin yapılacağını belirtti. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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