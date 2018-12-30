Trabzon'da Sokakta Yaşayan 8 Köpek ve 2 Kedi Ölü Bulundu
1 saat önce
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sokakta yaşayan 8 köpek ve 2 kedi ölü bulundu.
Trabzon
'un Akçaabat
ilçesinde sokakta yaşayan 8 köpek ve 2 kedi ölü bulundu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü
Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet
Caddesi üzerinde vatandaşlar sabah saatlerinde sokakta yaşayan kedi ve köpekleri ölü olarak buldu. Boş bir arazide bulunan 8 köpek ve 2 kediyi ölü olarak bulan vatandaşlar durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Çöplerin yanına bırakılan etlerden yedikten sonra telef oldukları belirtilen hayvanlardan veteriner ekipleri numune aldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:41 Kaynak: İHA
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