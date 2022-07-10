Trabzon'da soluk borusuna yemek parçaları kaçan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da soluk borusuna yemek parçaları kaçan kişi hayatını kaybetti

10.07.2022 19:13
Trabzon'da soluk borusuna yemek parçaları kaçan kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde, soluk borusuna yemek parçaları kaçan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, soluk borusuna yemek parçaları kaçan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Yemek yediği sırada rahatsızlanan 80 yaşındaki Muhammet Gündoğdu, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soluk borusuna yemek parçaları kaçtığı belirlenen Gündoğdu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gündoğdu'nun cenazesi, ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: AA

Gündoğdu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da soluk borusuna yemek parçaları kaçan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzon'da soluk borusuna yemek parçaları kaçan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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