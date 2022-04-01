Trabzon'da son 10 günde 100 heyelan meydana geldi - Son Dakika
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Trabzon'da son 10 günde 100 heyelan meydana geldi

01.04.2022 12:10
Trabzon'da son 10 günde 100 heyelan meydana geldi

AFAD Trabzon Müdürü Ömer Kıratlı, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla yüksek kesimlerdeki karların hızla erimeye başladığını ve bu durumun heyelanlara neden olduğunu belirtti.

AFAD Trabzon Müdürü Ömer Kıratlı, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla yüksek kesimlerdeki karların hızla erimeye başladığını ve bu durumun heyelanlara neden olduğunu belirtti.

Kıratlı, AA muhabirine, Trabzon'a mart ayında yoğun kar yağması nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahallelerde, köylerde 1,5 metreyi bulan kar kütlelerinden dolayı çatılarda çökme olduğunu anımsatarak, "Bugün itibarıyla baktığımızda da özellikle kırsalda güneydeki köylerimizde, mahallelerimizde çok yüksek sıcaklık var." dedi.

Yaşanan sıcaklığın kar tabakasının hızlı erimesine sebep olduğunu anlatan Kıratlı, şunları kaydetti:

"Karların erimesiyle derelerde çamur akıntısı oluştu. Ani eriyen yerlerde heyelan meydana geldi. Bunların birçok kısmı daha önceden afet alanı ilan ettiğimiz yerler. Yasaklı alanlarda meydana gelen heyelanların yanı sıra yollarda da var. Arkadaşlarımızla buraların tamamını incelemeye çalışıyoruz, inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatırız diye de umut ediyorum."

Kıratlı, yamaçlardan kaya kopmalarının da bu süreçte arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kayalardaki çatlaklar, donma ve çözülme etkisiyle beraber daha da arttı. Bu dönemde karın da hızlı erimesiyle ve o çatlakların büyümesiyle kaya düşmeleri başladı. Bu sıkıntı son zamanlarda yollarda oldu ve kar biraz daha eriyecek. Yüksek kesimlerdeki vatandaşlarımızın da bu anlamda dikkatli olmaları gerekiyor. Biz ufak tefek de olsa kaya düşmelerini bu süreçte bekliyoruz."

Heyelanlar nedeniyle çok sayıda konutta oluşan çatlaklara ilişkin de inceleme yaptıklarını ifade eden Kıratlı, "Son 10 günde toplamda 100 civarında heyelan oldu ve bundan sonra da bir müddet daha olacağını düşünüyoruz çünkü bugünden itibaren sıcaklık artmaya başladı yani kar daha da hızlı eriyecek, daha çok heyelan, kaya düşmeleri bundan sonra da olabilir." diye konuştu.

Vatandaşlara "dikkatli ve tedbirli olun" çağrısı

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Kıratlı, şu uyarılarda bulundu:

"Her şeyden önce vatandaşın yapması gereken, kendine güvenli yaşam alanını seçmek. Vatandaşlarımız, toprakta kabarma, çökme, çatlak, ağaç ve direklerin eğilmesi ya da daha önceden çıkmayan yerlerden su çıktığını, akmalar, çatlaklı kayalarda açılmalar olduğunu gördükleri zaman mutlaka ilgili kurumlara müracaat etsinler. Bizleri haberdar ettiklerinde biz ve ilgili kurumlar hemen olay mahalline giderek inceleme yapıyoruz. Bu anlamda vatandaşımız gözlemsel olarak dikkatli olmalı."

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Toprak Kayması, Trabzon, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da son 10 günde 100 heyelan meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da son 10 günde 100 heyelan meydana geldi - Son Dakika
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