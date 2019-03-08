Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı

Trabzon'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı

1 saat önce

Trabzon'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı, System.String[]
Trabzon'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen H.U'yu yakaladı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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