Trabzon'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı
1 saat önce
Trabzon'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen H.U'yu yakaladı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA
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