Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Spor Kursları İlgi Görüyor

Trabzon'da Spor Kursları İlgi Görüyor

1 saat önce

Trabzon'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kursların yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Trabzon'da Spor Kursları İlgi Görüyor, System.String[]
Trabzon'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kursların yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlük bünyesinde açılan kurslara katılımın, yaz kış sürekli arttığı belirtildi.

En çok ilgi gören branşlardan birinin de hentbol olduğu vurgulanan açıklamada, 30'a yakın branşta açılan ve uzman antrenörlerce eğitim verilen kurslarda yoğunluğun fazla olmasının sevindirici olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk'ün de şu ifadelerine yer verildi:

"Ne kadar çok insan spor yaparsa o kadar sağlıklı bir toplum olur. Öte yandan çocuklarımızın sporla buluşması, zararlı alışkanlıklardan uzak durması, sporun katkısıyla özgüveni yüksek, planlı, disiplinli ve sorumluluk sahibi, sosyalleşen, dayanışmayı ve paylaşmayı bilen gençlerin yetişmesi açısından da son derece sevindirici ve umut vericidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:33 Kaynak: AA

Trabzon, Spor
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