Son Dakika Haberleri: Trabzon'da spor muhabirleri bir araya geldi
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Trabzon'da spor muhabirleri bir araya geldi

2 saat önce

Trabzonspor'u takip eden gazeteciler, yeni sezon öncesi bir araya geldi.

Trabzon'da spor muhabirleri bir araya geldi, System.String[]
Trabzonspor'u takip eden gazeteciler, yeni sezon öncesi bir araya geldi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesince organize edilen kahvaltıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzonspor muhabirlerinin, milyonlarca taraftarı bulunan bordo-mavili takımın haberlerini kamuoyuna en iyi ve doğru şekilde aktarmak için yaz-kış, sıcak-soğuk demeden çalıştığına dikkati çekerek, "Bizim görevimiz kamuoyunu en hızlı, en doğru ve tarafsız şekilde aydınlatmak. Bu kutsal görevi yaparken Trabzonspor muhabirleri olarak yine birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.
Bordo-mavili takımı takip eden gazetecilerin çalışma koşullarının da masaya yatırıldığı buluşmada, gelecek hafta Avusturya'da yapılacak Trabzonspor'un 2. hazırlık kampının planlamasıyla ilgili de bilgilendirme yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:19 Kaynak: AA
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzonspor, Trabzon, Güncel
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