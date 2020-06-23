Trabzon'da sporcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı - Son Dakika

Trabzon'da sporcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı

Trabzon'da, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle sosyal mesafe kuralına göre faaliyetler başladı.

Trabzon'da sporcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı, System.String[]

Trabzon'da, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle sosyal mesafe kuralına göre faaliyetler başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı tesislerde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gün boyu gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde normalleşme çalışmalarıyla faaliyetlerin başladığına işaret edilen açıklamada, yurtlarda da belirli şartlarla hizmet verildiği kaydedildi.

Açıklamada, idari binalar ve tesislerin düzenli olarak ilaçlandığı vurgulanarak, Kovid-19'a karşı her türlü önlemin sıkı şekilde alınarak, sporcu ve gençlerin katı kurallar çerçevesinde hijyenik ortamlarda antrenmanlarını yaptığı ifade edildi.

"En küçük bir taviz vermeden çalışmalar yapıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, müdürlüğe bağlı hizmet binası, yurt, spor tesisi ve gençlik merkezlerinde dezenfekte çalışmalarını yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Kurallara titizlikle uyulduğuna dikkati çeken Öztürk, "Her metrekarenin düzenli olarak ilaçlanması başta olmak üzere bakanlıklarımızca belirlenen tüm kurallara titizlikle uyarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. En küçük bir taviz vermeden, en küçük bir riske meydan bırakmadan çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlık personeli ve yabancı uyruklu öğrencilere nöbetçi yurtlarda hizmet veriliyor"

Öztürk, il ve ilçe müdürlüklerine bağlı spor tesislerinin tamamının öncelikle lisanslı sporcular olmak üzere belirli branşlarda da halka açıldığını aktararak, 9 gençlik merkezinde de etkinliklerin yapılmaya başlandığını ifade etti.

Yurtların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanırken, sağlık personeli ve yabancı uyruklu öğrencilere de nöbetçi yurtlarda hizmet verildiğini anlatan Öztürk, bütün tesislere girişlerde ateş ölçümü yapılarak, antrenmanlar dahil her şeyin sosyal mesafe kuralları içerisinde sürdürüldüğünü vurguladı.

Öztürk, sporun bağışıklık sistemini güçlendirmek başta olmak üzere sayısız faydasının olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnsanlar hareketsiz kalmamalı, bir şekilde sporla buluşmalı. Bunun için kademeli olarak tesislerimizle halkımızı buluşturmaya çalışıyoruz. Gençlik merkezlerindeki aktivitelerle gençlerimizin sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kaynaşmasına, huzur dolu ortamlarda faaliyet yapmalarına fırsat tanıyoruz. Yurtlar dahil her tesis ve binamız, güvenli şekilde hizmet veriyor."

Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzon'da sporcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı - Son Dakika Spor
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