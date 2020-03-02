Trabzon'da STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika

Trabzon'da STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek

13 dakika önce

Trabzon'da tüm Türkiye ile eşzamanlı olarak bir araya gelen sivil toplum örgütleri temsilcileri, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya tepki gösterirken, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Trabzon'da STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek, System.String[]

Trabzon'da tüm Türkiye ile eşzamanlı olarak bir araya gelen sivil toplum örgütleri temsilcileri, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya tepki gösterirken, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.


Trabzon'da STK'lar adına ortak açıklamayı Suat Hacısalihoğlu okurken, okunan ortak metinde "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz; karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur" ifadeleri yer aldı.


Trabzon'daki ortak açıklamaya Trabzon Ticaret Borsası, Of Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Trabzon Barosu, Türk - İş İl Temsilciliği, TİSK Trabzon İl Temsilciliği, Ortahisar Ziraat Odası, Hak - İş Trabzon İl Başkanlığı, Memur - Sen İl Temsilciliği, Kamu - Sen İl Temsilciliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği, Trabzon Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Trabzon Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesi, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu, Trabzon Noterler Odası Başkanlığı, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu, Trabzon Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Trabzon Eczacılar Odası, KASİYAD, TSGİAD ve DOKASİFED yetkilileri katıldı.


Basın açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri Trabzon Garnizon Komutanlığını ziyaret etti. - TRABZON

Bahar Kalkanı Harekatı, Trabzon, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:18 Kaynak: İHA
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