Trabzon'da "Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi" kuruldu - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi" kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirme çalışmalarına önem verdiği belirtildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesinde, suda meydana gelecek kazalarda arama kurtarma görevi yürütecek 5 kişilik ekip oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, ekibin eğitim için Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına gönderildiği aktarıldı.

Ekiplerin, eğitimlerini tamamlamalarının ardından Marmaris'te 8 hafta sürecek "Kurbağa Adam" kursuna katılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri kursta yüzme, su altında durma, ilk yardım, hayat kurtarma, kazalara müdahale, hız, koşu, dayanaklılık, tüplü dalış, yüksekten atlama eğitimi alacaklar. İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde kurulan Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Biriminde ekiplerimizin eğitimleri devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerimiz, eğitimlerinin ardından suda (göl, gölet, baraj, dere) meydana gelecek kazalara 7 gün 24 saat esasıyla müdahale edecek. Ayrıca ekiplerimiz, modern kurtarma ekipmanları ve uzman personeli ile her türlü düşme, kaza, göçük, kaybolma gibi vakalarda da arama ve kurtarma çalışması yapacaktır."