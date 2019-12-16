Trabzon'da su samuru iskeleti bulundu - Son Dakika
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Trabzon'da su samuru iskeleti bulundu

6 saat önce

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bulunan hayvan iskeletinin su samuru olduğu bildirildi.

Trabzon'da su samuru iskeleti bulundu, System.String[]

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bulunan hayvan iskeletinin su samuru olduğu bildirildi.

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine ilçenin Şahmelik Mahallesi'ne giden ekiplerin, hayvan iskeletine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan iskeletinde ve mahallinde, veteriner hekimimiz beraberinde yapılan inceleme sonucunda yaklaşık iki yıllık olduğu, muhtemelen başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğü, kafa tasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda 4 ayaklı memeli türünden su samuru olduğu (uzman hoca ve veterinerle birlikte) kanaatine varılmıştır."

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Beşikdüzü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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