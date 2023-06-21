Trabzon'da Sular Ne Zaman Gelecek? 21 Haziran Trabzon Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek? - Son Dakika
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Trabzon'da Sular Ne Zaman Gelecek? 21 Haziran Trabzon Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

Trabzon'da Sular Ne Zaman Gelecek? 21 Haziran Trabzon Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

21.06.2023 08:56

Trabzon'da 26 Haziran sabahı meydana gelen su kesintisi sonrası vatandaşlar, suların ne zaman geleceği hakkında araştırmalar yapmaya başladı. TİSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, su kesintisi nedeniyle oluşan arıza giderilerek suların normale dönmesi bekleniyor.

26 Haziran günü sabah saatlerinde Trabzon'da meydana gelen su kesintisinin ardından vatandaşlar arama motorlarında Trabzon'da suların ne zaman geleceği hakkında araştırmalar yaptı. Peki, Trabzon sular ne zaman gelecek? 21 Haziran Trabzon su kesintisi ne zaman bitecek?

TRABZON SULAR NE ZAMAN GELECEK?

26 Haziran sabah saatlerinde meydana gelen su kesintisi ile ilgili detaylar TİSKİ'nin internet sitesinde şöyle yer aldı:

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Son Dakika Yaşam Trabzon'da Sular Ne Zaman Gelecek? 21 Haziran Trabzon Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Sular Ne Zaman Gelecek? 21 Haziran Trabzon Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek? - Son Dakika
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